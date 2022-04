Fans stellen zich in Middelburg op in de hoop op een handje van de koningin

De koning en koningin waren het laatst in de provincie in augustus 2019. Daar woonden ze de aftrap van de viering 75 jaar vrijheid bij in Terneuzen. De laatste keer dat ook Beatrix er bij was, dateert van mei 2018, ook toen in het kader van de Four Freedoms Awards.

Maar de afgelopen jaren was het vanwege corona bijna niet mogelijk al dan niet officiële bezoekjes af te leggen en dat maakt het extra bijzonder dat het koningspaar mét prinses Beatrix en ook nog premier Rutte naar Middelburg komen. De koninklijke visite komt vanochtend rond 10.25 uur per auto aan op de Balans. Wie een glimp wil opvangen moet zorgen dat hij of zij zich daar opstelt. De koning, koningin en prinses lopen vervolgens over het Abdijplein naar de Nieuwe Kerk, waar de laureaten hun award krijgen uitgereikt. Het is niet uitgesloten dat het koninklijk paar na de relatief lange periode van afwezigheid en ‘onzichtbaarheid’ even snel wat handen schudt, maar zeker is dat niet.

Het is niet duidelijk hoe laat het paar weer vertrekt en of dat via dezelfde route is, maar voor wie zin en tijd heeft, loont het wellicht te blijven wachten. De ceremonie zelf wordt op televisie uitgezonden. Parkeren in de binnenstad van Middelburg is niet mogelijk tot 15.00 uur. Het Damplein is gereserveerd en ook een aantal straten rondom het abdijcomplex zijn afgesloten.

De eerste fans verzamelden zich rond 9.30 uur aan de Balans. Rond 10.25 uur was het al een stuk drukker.

Lien Schroevers hoopt Máxima bolussen te kunnen aanbieden en Tim Adriaanse hoopt op een mooie foto van het koningspaar.

Rutte en Svetlana Tichanovskaja, de Belarussische oppositieleider zijn gearriveerd.

