Festival blijft Zeeuwen warm maken voor jazz

Het heeft wel wat. Het publiek zit zaterdagmiddag in klassieke strandstoelen in de schaduw van de bomen van het Molenwaterpark in Middelburg, rondom de muziektent. Ze drinken en picknicken, maar luisteren vooral naar Marta Arpini, die samen met haar band optreedt. De muziek van de uit Italië afkomstige singer-songwriter, jazz gekruid met diverse andere stijlen, past goed bij de bijna tropische omstandigheden.

Het Molenwater was dit jaar voor het eerst toegevoegd aan de locaties van ZeelandJazz. Onder de noemer The Next Big Thing trad er jazztalent op. ,,Een supermooie locatie”, vond ook de Utrechtse Hanna Marieke, die na Marta Arpini optrad. Festivaldirecteur Maurits Portier knikte. ,,Ik ben hier heel tevreden over. Wat ik in gedachten had, komt goed uit de verf. Het is gewoon relaxed en gezellig. Zoals ik het nu zie, doen we dit volgend jaar weer.”