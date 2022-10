Fikse verkeershinder door storing Zandkreekdam

Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is, er is sprake van technische problemen en de slagbomen zouden niet meer omhoog gaan. Of ook de bypass niet bruikbaar is, is niet bekend. Vooral vanuit de richting Zierikzee is het druk, volgens de ANWB is de vertraging vanaf die kant bijna een uur. De files namen rond 19.20 uur snel af.