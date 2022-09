Film by the Sea: bijna 33.000 bezoeken

Film by the Sea noteerde dit jaar bijna 33.000 bezoeken. Dat is dertien procent meer dan vorig jaar, maar nog altijd fors minder dan voor de coronaperiode.

In 2019, het laatste jaar voor de pandemie, kende het Zeeuwse filmfestival nog 44.000 bezoeken. ,,We zitten zeker nog niet op het niveau van vóór corona, maar dat is helaas een trend die overal zichtbaar is in de culturele sector, dus wij tellen onze zegeningen”, aldus directeur Jan Doense.

Film by the Sea spreekt van ‘bezoeken’ in plaats van ‘bezoekers’. Veel festivalgangers zien meerdere films. Elke voorstelling geldt als een bezoek.

De 24ste editie van het festival eindigde zondagavond. Mediterraneo: The Law of the Sea van Marcel Barrena heeft de publieksprijs gewonnen. De film gaat over het hoofd van een reddingsbrigade uit Barcelona, die zo geraakt wordt door het beeld van een verdronken kindje dat hij naar Lesbos vertrekt om hulp te bieden.

Als tweede in de publiekspoll eindigde de documentaire Zoek! De vrouw, de hond en de dood van Mariëtte Faber. De derde plaats was voor Presque van de Franse filmmakers Bernard Campan en Alexandre Jollien.