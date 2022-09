Film by the Sea geopend: Vlissingen is weer tien dagen lang dé filmstad van Nederland

streektaal Gevlucht

Wulder waere wî ’s gevlucht vô de kaarmisse die bie ons vlak vô de deure staet in die ‘n weke lank ’t eêle durpsplein bezet. Eêl vroeher was de Renissese mart zô-as de kaarmisse toe genoemd wier drie daehen in dan stienge d’r ’n kuresel, ’n schiettente, ’n man mit ’n aop, ’n schommel, as of je in ’n boôtje zat.

6 september