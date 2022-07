Forse celstraffen geëist voor trio op jacht naar geld

Daarvan zijn voor De V. tien maanden en voor El S. acht maanden voorwaardelijk. Een derde man, de 40-jarige Belg M. K. hoorde vier maanden cel - waarvan de helft voorwaardelijk - plus een taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Het trio, waarvan K. als chauffeur fungeerde, wordt verdacht van vijf misdrijven, met als dieptepunt een overval op een groentewinkel in Middelburg.

Bij de zoektocht naar het snelle geld sneuvelde een ruit van een café in Middelburg en werden uit een auto van PostNL pakjes geroofd. Daarna zou El S. ’s morgens vroeg in een groentewinkel in Middelburg geld hebben opgeëist, waarop hij er met de lade van de door hem gesloopte kassa vandoor ging. De lade belandde in een sloot en de inhoud van 462 euro in de zakken van El S.