Forse tegenvaller: Bouw justitieel complex Vlissingen twee jaar vertraagd, gedeputeerde baalt

update 18.08De bouw van een extra beveiligde gevangenis en rechtbank bij Ritthem loopt twee jaar vertraging op. Het complex is nu pas halverwege 2030 klaar. Dat schrijft minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer. Het justitieel complex stond op de planning voor 2028.

Weerwind noemt in zijn brief allerlei oorzaken, zoals de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek. Hij wijst erop dat het een ingewikkeld bouwproject is en dat onzekerheden op de markt, onder meer veroorzaakt door de oorlog, dat erger gemaakt hebben. Ook moest de aanbesteding anders georganiseerd worden.

Gedeputeerde Dick van der Velde zegt in een reactie ‘vreselijk te balen’. ,,Dit is een vreselijke domper. Volgende week hebben we overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en het zal een belangrijk onderwerp op de agenda zijn.”

Het vertrouwen van Zeeland in het rijk liep een fikse deuk op toen de aangekondigde verhuizing van de mariniers naar Vlissingen niet door ging. Het investeringsprogramma ‘Wind in de zeilen’ moest er mede voor zorgen dat het vertrouwen werd terug gewonnen. ,,Het kabinet moet goed uitleggen”, zegt de gedeputeerde, ,,hoe het dit besluit gaat vertellen aan de Zeeuwen en wat het gaat doen om het tij te keren. Bovendien willen we dat het kabinet met ons meedenkt om de bouw toch nog te versnellen.”

Een jaar geleden werd nog gedacht dat de stikstofuitstoot geen probleem zou zijn, maar sindsdien zijn de regels aangescherpt. Bovendien is landbouwgrond opgekocht en een varkensboer gedeeltelijk uitgekocht, maar het is nog maar de vraag of dat voldoende zal zijn.

Volgens Weerwind zijn er de komende periode ‘twee kritieke mijlpalen’ voor de bouw van het complex. Halverwege 2023 moet het bestemmingsplan in werking treden. Of dat lukt hangt vooral af van de stikstofproblematiek. Daarnaast moet iemand gevonden worden die het complex kan ontwerpen, bouwen en onderhouden. De minister sluit overigens niet uit dat er mogelijkheden zijn om de bouw van het complex te versnellen.

Mariniers

Het kabinet besloot in 2020 om het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) te bouwen nadat plannen om het Korps Mariniers bij Ritthem te vestigen geschrapt werden. Het plan bleek vorig jaar tijdens de voorbereidingsfase ook al negen maanden vertraging opgelopen te hebben.

Weerwind spreekt in zijn brief van ‘een forse tegenvaller’ en zegt het te begrijpen als dit tot zorgen leidt bij de Zeeuwen. Tegelijkertijd zegt de de minister dat de komst van het JCV voor hem niet ter discussie staat. ,,De afgelopen periode is zichtbaarder geworden welke ondermijnende impact de georganiseerde criminaliteit heeft op ons land en onze rechtsstaat. De ontwikkelingen maken de noodzaak voor het JCV alleen maar groter.”