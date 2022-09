FOTO I Zo lopen honderden dames de Ladiesrun tijdens het Kustmarathonweekend

Nieuwe single Broeder Dieleman over machtsver­hou­din­gen op de boerderij

De eerste knecht, dat is een klootzak en de tweede is niets waard. Het is de eerste zin uit het lied ‘De Koeter’, de nieuwste single van de Zeeuws-Vlaamse singer-songwriter Broeder Dieleman. Een verwijzing naar de verhoudingen op een boerenbedrijf bijna 100 jaar geleden.

29 september