Frietjes op de Westkappelse Zeedijk: geen enkele andere plek is de omweg zó waard

Ik weet nog dat ik net in Zeeland woonde. Vanuit Middelburg, waar onze redactie toen zat, werd ik overal naartoe gestuurd en zo leerde ik langzaam mijn nieuwe omgeving kennen. Eerst via de N57 en later via polderweggetjes kwam ik in dorpjes met scheve kerktorens waarvan de klokken al jaren niet meer lijken te tikken.

Ik weet ook nog hoe verbaasd ik was toen ik voor het eerst in Westkapelle kwam. Want Westkapelle is anders dan alle dorpen. Echter, ruiger, gekker en mooi van lelijkheid. Met onze fotograaf stond ik tijdens de heilige kermisdagen in café Kasteel van Batavia toen alle mannen zich naar me omdraaiden en brulden: ,,Van wie bin da d’r ene?”