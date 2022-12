Fruitshop maakt een doorstart, maar keert niet terug in winkel Middelburg

De Visser geeft aan dat de winkel in Middelburg dicht blijft omdat dat een dure locatie is. ,,We zijn erachter gekomen dat we het klein moeten houden. Dan is het te doen voor ons.” Hij vertelt ook dat hij al overleg heeft gehad met de gemeentebesturen van Middelburg en Vlissingen en de verzekering heeft gekregen dat hij terug mag keren. Ondernemers die een aantal weken niet de markt aandoen kunnen namelijk hun plek op de markt verliezen. ,,Maar de afgelopen jaren zijn we zo goed als altijd aanwezig geweest.”

Het bedrijf moest faillissement aanvragen omdat het door de coronacrisis in de problemen kwam. ,,In drie jaar tijd zijn we van een gezond bedrijf naar een ongezond bedrijf gegaan”, verklaarde hij enkele weken geleden. ,,Eerst was er de coronatijd, die heel zwaar was en waarin we geen enkele steun kregen. Maar dit voorjaar dacht ik dat we er bijna bovenop waren.” En toen begonnen de prijzen te stijgen. ,,De kosten voor gas, licht en water zijn op sommige locaties drie keer zo hoog geworden. En de prijzen voor transport zijn verdubbeld.”