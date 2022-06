Ze staan van 16 tot 19 uur bij de tolhuisjes aan de Bevelandse kant van de Westerscheldetunnel, de Tholensebrug, de Oosterscheldekering, de carpoolplaats in Zierikzee, in de haven van Vlissingen, op de A58 bij Rilland en Kapelle/Biezeling. Ze parkeren hun trekkers bij de carpoolplaats in Sint Philipsland, op de N59 bij Bruinisse, in Brouwershaven en bij het Shellstation Deehoeve voor de Oesterdam.

Hoeveel het er worden, kan woordvoerder Hubert Gaakeer van de boze boeren nog niet zeggen. ,,Maar je hoeft er niet veel te hebben om Zeeland af te sluiten.” Niet dat dat deze keer de bedoeling is: géén blokkade, wel een signaal afgeven, hebben de actievoerende boeren afgesproken. ,,We hebben maandagmorgen pas besloten dat we dit wilden gaan doen", laat hij weten. ,,We hebben een flyer gemaakt om te delen in de whatsappgroepen. Hoeveel mensen daarop gaan reageren, moeten wij ook maar afwachten.”