Geen chauffeurs, Connexxion haalt 65 ritten uit Zeeuwse dienstregeling

examens Het nagelbij­ten voor de uitslag is begonnen voor Pip, Jonah en Thijs: ‘Gelukkig mag ik een vak wegstrepen’

VLISSINGEN - De examenstress is voorbij voor Pip, Jonah en Thijs. Pip en Jonah denken het papiertje in the pocket te hebben. Thijs twijfelt, maar stresst niet. ,,Ik kan er nu toch niks meer aan veranderen.”

24 mei