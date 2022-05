Geen Michelinsterren er bij of er af in Zeeland

Inter Scaldes in Kruiningen wist, als een van de twee drie sterrenrestaurants in Nederland, die status te behouden. Een ander Zeeuws succesje is dat restaurant Karel V in Goes is opgenomen in de Michelingids.

Zeeland telt acht restaurants met één of meer Michelinsterren. Inter Scaldes in Kruiningen staat aan de absolute culinaire top met drie sterren. Pure C in Cadzand-Bad en De Kromme Watergang in Slijkplaat hebben er twee. Er zijn vijf Zeeuwse restaurants met één ster. Dat zijn Air Republic in Cadzand, Spetters in Breskens, ’t Vlasbloemeken in Koewacht, Meliefste in Wolphaarsdijk en restaurant Katseveer in Wilhelminadorp.