Gegevens huurders L’Escaut mogelijk op straat door grote aanval hackers

L’Escaut, die bijna 6000 woningen verhuurd, ontdekte maandag dat er een aanval is geweest op het systeem. Om de schade zoveel mogelijk te beperken is daarop direct actie ondernomen en zijn sommige ict-systemen platgelegd. Woensdag zijn klanten over de aanval geïnformeerd. Wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn, wordt nog onderzocht. Vooruitlopend daarop wil de woningcorporatie niet reageren op vragen.

Duidelijk is wel dat het gaat om een doelbewuste aanval, waarbij hackers mogelijk ook data ‘gegijzeld’ hebben van huurders. Dat kunnen namen en adressen zijn, maar ook BSN nummers, wachtwoorden en gezondheidsgegevens. Mogelijk hebben hackers die informatie deels ingezien of opgeslagen. Daarvan is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mochten er gedupeerden zijn, dan worden zij daarover geïnformeerd en krijgen zij ook te horen om welke gegevens het gaat.

De corporatie stelt in een bericht op haar website alleen gegevens vast te leggen die nodig zijn voor uitvoering van dienstverlening voor huurders en daar zorgvuldig mee om te springen. ‘Ook stellen wij hoge eisen aan de beveiliging van onze systemen. Helaas kunnen wij daarmee niet altijd een datalek voorkomen’.

L’Escaut zegt de aanval te betreuren en raadt haar klanten aan om op te letten of ontvangen mails, SMS en/of telefoongesprekken wel echt zijn. Omdat er na de aanval nog altijd geen e-mails ontvangen en verstuurd kunnen worden, werkt de woningcorporatie met een aangepaste dienstverlening. Wie vragen heeft of zijn of haar zorgen wil delen kan bellen met 0118 42 23 00.