Gemeenten proberen Oekraïners in beeld te krijgen

MIDDELBURG - Het is lastig te achterhalen hoeveel Oekraïense vluchtelingen precies in Zeeland zijn en waar ze onderdak hebben gevonden. Gemeenten hebben niet iedereen in beeld.

Anders dan de meeste asielzoekers van buiten de EU, kunnen Oekraïners in principe gaan en staan waar ze willen. Ze mogen visumvrij in de EU reizen. Vrijdag waren er zo’n vierhonderd oorlogsvluchtelingen geregistreerd, maar er zijn vermoedelijk meer vluchtelingen in Zeeland.

Vooralsnog zijn er voldoende opvangplaatsen in Zeeland voor mensen die zelf geen onderdak kunnen vinden. De Veiligheidsregio Zeeland houdt er rekening mee dat de komende maanden nog aanzienlijke aantallen Oekraïense vluchtelingen naar de provincie komen.

Komende maandag gaan in Kloetinge (Emergis) en West-Souburg (tehuis Westerhof) grotere opvanglocaties open. Elders in de provincie worden mensen opgevangen in leegstaande hotels, campings en leegstaande bejaardenoorden. In Vlissingen is de voormalige marinekazerne in beeld (200 plaatsen) en in Zierikzee een voormalige verpleeghuis (250 plaatsen). Woningcorporaties stellen leegstaande huurwoningen beschikbaar. Daarnaast stelt een onbekend aantal particulieren kamers ter beschikking.

De gemeenten dringen er bij de Oekraïners op aan zich te laten registreren. Voor kinderen kan dan voor onderwijs worden gezorgd. De GGD kan bij de ouders informeren of de kinderen gevaccineerd moeten worden. Voor praktische zaken als het openen van een bankrekening of het krijgen van werk is een burgerservicenummer (BSN) nodig. En daarvoor moet iemand ingeschreven zijn bij een gemeente.

Extra voorziening

De Volkskrant meldde dat dit laatste soms wel een maand kan duren. In Zeeland is dit, voor zover bekend, niet aan de orde. De gemeente Terneuzen heeft voor registratie van Oekraïense vluchtelingen extra voorzieningen getroffen. ,,Buiten het reguliere afsprakensysteem om hebben we voor meer dan vijftig vluchtelingen de registratie geregeld”, laat een woordvoerder weten.

In Vlissingen worden de mensen direct geholpen. Alleen als er geen papieren zijn duurt de inschrijving maximaal twee weken. Hiervoor moeten ze eerst naar de Oekraïense ambassade om een brief of document aan te vragen waarmee ze zich kunnen identificeren.

Ook in Hulst en Noord-Beveland is het in principe binnen een week geregeld. ,,Met het huidige aanbod van vluchtelingen is in Hulst de inschrijving geen probleem. Er is voldoende capaciteit om de aanvragen te behandelen. In principe is het binnen een week geregeld, het komt ook voor dat het binnen een dag voor elkaar is.” Ook de gemeenten Borsele en Sluis kennen geen wachttijden.