Gemist? Boeren luiden de noodklok | Asielzoekers in marinekazerne Vlissingen krijgen misschien Oekraïners als buren

Boeren luiden de noodklok

Akkerbouwer Leo Dalebout uit Noordgouwe voelt de oorlog in Oekraïne op het erf: ‘Ik ben 80.000 euro meer kwijt aan teeltkosten’. De oorlog in Oekraïne dwingt Europa meer voedsel te produceren. Maar terwijl de voedselprijzen stijgen, legt akkerbouwer Leo Dalebout uit Noordgouwe nu grof geld toe.

Asielzoekers in marinekazerne Vlissingen krijgen misschien Oekraïners als buren

De 350 asielzoekers die vanaf volgende week neerstrijken in de voormalige marinekazerne in Vlissingen krijgen misschien buren. De gemeente bekijkt namelijk of op die plek ook tijdelijk 200 Oekraïners gehuisvest kunnen worden.

Zorgautoriteit geeft een advies dat de Zeeuwse zorg gaat raken. Linksom of rechtsom

Zo stemde Zeeland: lokalen nog groter, PvdA/GroenLinks rukt op, Forum doet zijn intrede

De lokale partijen hebben over heel Zeeland gezien goede zaken gedaan in de meeste gemeenten. De lijstverbindingen van GroenLinks en PvdA deden het juist uitstekend in Middelburg en Goes. Forum voor Democratie kreeg voet aan de grond in alle vier de gemeenten waar de partij voor het eerst meedeed.