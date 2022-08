Gemist? Boosheid over verhoging huur parkeerterrein Veerse Dam | Noodkreet van asielzoekers Zeelandhallen

Moeder Anja: ‘Dinja heeft het helemaal op eigen kracht gedaan’

KAPELLE - Dinja van Liere (31) is het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse dressuur. Ze is, na Anky van Grunsven en Edward Gal, pas de derde Nederlander die twee individuele WK-medailles heeft gewonnen. In Kapelle zijn ze maar wat trots op haar. ,,Of ik dit destijds al in haar zag? Ja, ik durf te zeggen van wel.”

12 augustus