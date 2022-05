Gemist? John S. bekent moord op Vlissingse schoenmaker | Brand in rijtje woningen in Axel

Kaartver­koop theaters verloopt stroef

TERNEUZEN - Ja, er zijn voorstellingen die minder verkopen dan verwacht en ja, de situatie in de Zeeuwse theaters is nog niet zoals vóór corona. Maar van paniek of wanhoop is (nog) geen sprake. Al doet het wel pijn. ,,Theaterbezoek heeft geen prioriteit bij mensen.”

7 mei