Gemist? Sterke mannen en Schotse sferen op Highland Games in Hulst | Hoe gemeente Tholen miljoenen euro’s misliep door beroerde deal met een distributiecentrum

Raad van State: stoppen met werk heeft geen zin, water loopt toch in Hedwigepol­der

DEN HAAG - De ontpoldering van de Hedwigepolder mag van de Raad van State doorgaan. Een verzoek van voormalig eigenaar Gery De Cloedt om het werk per direct stil te leggen is door de rechter in een spoedprocedure afgewezen.

23 juni