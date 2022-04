Gemist? Twee arrestaties na steekpartij in Vlissingen | Haringvlietbrug volgende zomer helemaal dicht

Halima El Ouarik vloog naar Marokko voor het Suiker­feest: ‘Eindelijk is de familie weer samen’

GOES - De Goese Halima El Ouarik, geboren in Marokko, vertelt over de ramadan. De PZC volgt haar in de vastenmaand. Ze vloog naar Marokko om het Suikerfeest met haar familie te vieren.

29 april