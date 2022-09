reportage Oekraïense vluchtelin­gen wonen een half jaar in Sint-Maartens­dijk: ‘We willen allemaal graag naar huis’

Een paar weken zouden ze blijven. Dachten ze. Maar nu wonen de Oekraïense vluchtelingen al een half jaar in het voormalige gemeentehuis in Sint-Maartensdijk. Ooit gaan ze terug, daar blijven ze op hopen. ,,We bidden voor ons land.”

3 september