Gemist? Veteranen bezorgd om oorlog Oekraïne | Moord Biggekerke morgen voor rechter

Oorlog in Oekraïne baart Zeeuwse veteranen zorgen: ‘Als Poetin hier komt, zijn we machteloos’

Ze weten wat oorlog is, en hoe bommen en granaten écht klinken. De beelden van de verwoeste steden in Oekraïne halen veel herinneringen naar boven bij Zeeuwse veteranen.

Moord Biggekerke voor de rechter: Waarom moest het leven van Henk Cijsouw zo abrupt eindigen?

Wat ging er vooraf aan de moord op Henk Cijsouw (67) uit Biggekerke? Morgen, een half jaar na het drama, verschijnt ex-schoonzoon Arie van den D. (36) als verdachte voor de rechter.

VIDEO | De longen uit je lijf trappen in het dorpshuis: in Biervliet werd gefietst op rollen

Fietsen op rollen is razend populair in Biervliet. In het dorpshuis maakte de Vlaamse cafésport een rentree met deelnemers uit heel de streek.

Deel haven van Vlissingen is nu ‘tijdelijk militair object’, vanwege Navo-oefening

Het overslagterrein in de haven van Vlissingen is sinds zaterdag aangemerkt als Tijdelijk Militair Object, meldt het ministerie van Defensie. Het terrein wordt dag en nacht bewaakt door de landmacht en de marine.

Landbouwers hielden bouw van masten lang tegen, maar die komen er nu toch: ‘Ach, ze winnen toch áltijd’

Ze staan er inmiddels bijna allemaal. Alleen aan de West Langeweg bij ‘s-Heerenhoek ontbreken nog twee sets wintrackmasten voor de aanleg van de westelijke elektriciteitslijn door Zuid-Beveland. Grondeigenaren Corrie en Kees Goense hielden de bouw van één ervan maandenlang tegen.

VIDEO | Weekendje muziek en sport op Schouwen-Duiveland goed voor 5500 euro ten bate van Oekraïne; ‘We kregen het idee: we moeten wat doen!’

Muziek en sport verbroedert. In de Nieuwe Kerk in Zierikzee en in de kantines van acht voetbalclubs op Schouwen-Duiveland, werd dit weekend spontaan actie gevoerd ten bate van Oekraïne.