Gemist? Veteranen sluiten Vlissingse loods snuffelmarkt ‘Weg hiero, dat snap ik niet van de gemeente’ | Serooskerke (W) is klaar voor Oekraïense vluchtelingen

VIDEO | Veteranen sluiten Vlissingse loods snuffelmarkt ‘Weg hiero, dat snap ik niet van de gemeente’

,,Het is wel erg leeg. Dat doet pijn’’, zucht Kees Jansen als hij in de loods kijkt. De vaste stek voor de snuffelmarkt van Stichting Veteranen Ontmoeting Centrum Zeeland (SVOCZ). Maar als zaterdag de deur sluit, gaat die daar niet meer open voor koopjesjagers.

Serooskerke (W) is klaar voor Oekraïense vluchtelingen ‘We kunnen onderdak én een klaslokaal bieden’

REPORTAGE | Voor de begrafenis? Die oorbel rukten ze er gewoon uit

Gaat het over de vissersoorbel, dan is er altijd wel een die weet te vertellen : ‘Wist je dat daar vroeger de begrafenis van werd betaald, als een verdronken visser aanspoelde?’ Mooi verhaal. Helaas is het niet waar, weten de vissers zelf ook.

Gemeenteraad Hulst vormt coalitie opnieuw als eerst

De partijen Algemeen Belang Groot Hulst, CDA, Groot Hontenisse-Hust en de VVD hebben een coalitie gevormd in de gemeenteraad van Hulst. De PvdA moet na heel lang de oppositie in.

Kruininger biedt dronken ‘inbreker’ een kopje koffie aan, maar wordt daarna bedreigd

Een bewoner van Kruiningen heeft vannacht een dronken man in de tuin aangetroffen . De ‘inbreker’ kreeg een kopje koffie aangeboden, maar viel daarna in slaap op de bank en weigerde te vertrekken. Toen de politie arriveerde werd de dronken man agressief.

DAG HUIS | Joris en Diona verkopen hun voormalige slagerij ‘Philippine verdient dat er hier een winkel in het pand zit’

Zeker in de zomermaanden is Philippine niets minder dan bruisend te noemen. De vele mosseltoeristen weten de weg goed te vinden naar de talrijke restaurants in het dorp. Toch zouden er nog wel wat andere zaken bij mogen in het gezellige centrum. Vindt ook Joris Blom, die met zijn vrouw hun voormalige slagerij in de verkoop heeft gezet.