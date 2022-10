Gemist? Zeeuwen worden gek van glasvezel | Vijfduizend wandelaars lopen Wandelmarathon

Wachttij­den huishoude­lij­ke hulp lopen op in Zeeland

Zoek je huishoudelijke hulp of moet je huis aangepast worden? Geduld is een schone zaak, want in Terneuzen en Middelburg zijn de wachttijden voor het in behandeling nemen van een Wmo-aanvraag twee maanden. En dan nog kan het weken duren voor een besluit wordt genomen.

30 september