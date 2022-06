Geneeskrachtig kaasjeskruid langs de Westerschelde

Vooral dat groot kaasjeskruid is interessant. Het is een kleurige plant die in de Middeleeuwen door monniken werd aangeplant in kloostertuinen vanwege de geneeskrachtige werking. Van daaruit is het kaasjeskruid verwilderd en nu is het een gewone plant in bermen en op dijken. De plant is genoemd naar de vorm van de zaaddoosjes, die veel weg hebben van een plat Edammertje dat al compleet en wel in ondiep ingesneden puntjes verdeeld is. Die zaaddoosjes werden vroeger door buiten spelende kinderen wel als een soort snoepjes gegeten.