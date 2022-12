Geoffrey ruimt muizen in de Westerscheldetunnel: ‘Zodat ze de kabels van de matrixborden niet aanvreten’

met video Brand in hotel Ter Duyn in Domburg, gasten waren allemaal op pad: ‘Geluk bij ongeluk’

In hotel Ter Duyn in Domburg heeft zondagmiddag een brand gewoed in de sauna. De brandweer rukte met vier blusvoertuigen en een ladderwagen uit om het vuur te bestrijden. Er is niemand gewond geraakt.

18 december