Geruzie bij 50Plus Zeeland leidt niet tot vertrek van bestuur: ‘Het is allemaal gemanipuleerd’

‘Schoenma­ker Johan Quist (60) was willekeu­rig slachtof­fer om wapen te testen’

Verdachte John S. doodde Johan Quist mogelijk om zijn wapen te testen. Dat heeft hij in een mail geschreven aan RTL Boulevard vlak voordat hij afgelopen vrijdag op vier mensen schoot op de zorgboerderij in Alblasserdam. S. en Quist zouden elkaar niet kennen. Ze zouden contact hebben gehad via een chatroom voor homo's, stelt hij.

11 mei