Gewonde bij botsing op tolplein Westerscheldetunnel

Razzmatazz hengelt met Shannon McNally weer een topmuzi­kant binnen: ‘Het geheim? Serveer artiesten niet af met een pizza’

Het is Podium Razzmatazz in Oost-Souburg opnieuw gelukt een internationale artiest op te nemen in het programma. Vorig seizoen was dat singer-songwriter Gregory Page, zaterdag staat de Amerikaanse Shannon McNally op het podium met een mix van country, blues en soul.

9:30