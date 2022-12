Gewoon deugaon

Verongeluk­te man (31) in Walsoorden is eigenaar montagebe­drijf: ‘Triest dat dit is gebeurd’

De één had in de straat motorgeronk gehoord, de ander lag juist in een diepe slaap. In Walsoorden kreeg zondagavond niet iedereen mee dat een 31-jarige plaatsgenoot was verongelukt. ,,Triest dat het is gebeurd”, zegt een aangeslagen bewoonster.

10:37