GGD Zeeland heeft grote financiële problemen, en vraagt extra geld van gemeenten

Door 'jarenlange bezuinigingen en grotere uitdagingen’ heeft de GGD niet meer genoeg aan de huidige 17,7 miljoen euro die de organisatie jaarlijks van de dertien Zeeuwse gemeenten krijgt. ,,Extra middelen zijn nodig om de basis van de organisatie op orde te krijgen”, staat in een brief van de GGD aan de gemeenten.

Meer en complexere taken

Daarbij komt dat de GGD meer en complexere taken op zich af ziet komen. ,,Op de taken medische milieukunde, infectieziektenbestrijding en epidemiologie zijn we onder waakvlamniveau geraakt. Maar eigenlijk zien we over de hele organisatie een toenemende werkdruk die de aanvaardbare ondergrens te vaak overschrijdt. Dat is niet meer te verantwoorden.”