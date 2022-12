Goede vissersschepen slopen? Zo wordt het milieu alleen maar verder verziekt, en andere lezersreacties van deze week

Goede vissersschepen slopen, dan kweekvis importeren

Dat door allerlei oorzaken, zoals maatregelen vanuit Brussel, windmolenparken, hoge brandstofprijzen, personeelstekort enzovoorts, de visserij klappen krijgt? Dat wisten we allang. Toen de pulsvisserij een milieuvriendelijke brandstof besparende oplossing bood, werd deze ook weer om zeep geholpen. Om het milieu nog verder te verzieken worden nu goede vissersschepen gesloopt op een strand, nabij een recreatiegebied van met name Nederlandse toeristen. Dit is toegestaan omdat het land waar dit gedaan wordt, geen lid is van ons clubje en dus een bepaald soort uitwerpsel heeft aan onze milieu-eisen. Wij zullen genoegen moeten nemen met een gekweekt visje uit bijvoorbeeld Vietnam, zonder ons te bekommeren om de transportkosten. Heel lang geleden zei al iemand: ,,Het kan verkeren.”

Kees Baan, Middelburg

Nog een zwembad, waarom?

Waar zijn ze nu eigenlijk mee bezig? Heeft het zin om nog een zwembad in Vlissingen/Middelburg te bouwen? Vlissingen en Middelburg hebben jaren geleden besloten een gezamenlijk zwembad te bouwen op de grens tussen Middelburg en Vlissingen: Het Vrijburgbad. Ook zijn er in de jaren daarna nog enkele zwembaden bij gekomen, zoals de zwemschool langs het Kanaal door Walcheren en de zwemschool bij Westduin. Ook Domburg heeft een groot zwembad, De Parel. Waar moeten die duizend kinderen vandaan komen om het nieuwe zwembad te vullen? Van de andere zwembaden zeker, kunnen die toch sluiten! Als Middelburg hier toestemming voor geeft zullen ze zich toch wel eens achter de oren moeten krabben. Is één groot zwembad tussen Middelburg en Vlissingen niet genoeg? Als er al Walcherenaren naar het nieuw te bouwen zwembad zouden gaan, zitten ze ook nog eens met het kanaal waar ze over of eventueel onderdoor moeten. Dit met de bijbehorende wachttijden voor de brug, vooral in de zomer.

Boy Sekewaël, Oost Souburg

Bezinning na Qatar

Zullen we het ‘boek’ Qatar maar snel dichtslaan? Om er lering uit te trekken hoe een aantal zaken voor en tijdens dit WK echt fout was. Vooral de macht van geld en olie spelen hierin een belangrijke rol. Op naar een WK voetbal in 2026. Tijd om na te denken hoe zo’n evenement wel op een transparante, betrouwbare wijze tot stand kan komen. Ruim tijd voor de FIFA om er straks, onderweg naar het volgend WK, in voorbereiding en in uitvoering er iets goeds van te maken.

Wim Sanderse, Grijpskerke

Schamele schaamlap

In de bestuurlijke trukendoos is ‘compensatie’ een geliefd middel geworden. Als de overheid een besluit heeft genomen dat iemand (of een hele sector) schade berokkent en iets (of een hele streek) nadeel brengt, dan komt compensatie op tafel. Niet dat het besluit wordt teruggedraaid, nee, de schade en het nadeel blijven. Compensatie is een pleister op de wonde. Terwijl het besluit over de bouw van twee nieuwe kerncentrales nog niet is genomen, praat de gemeente Borsele nu al over compensatie. Blijkbaar zien ze nadelen en schade van die nieuwe kerncentrales, dus willen ze op voorhand compensatie. Het moet niet gekker worden. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de overheid om verkeerde beslissingen te voorkomen. Daar nu al over praten belemmert de open discussie over de kern van energietransitie en verhult bestuurlijk onvermogen. Gevraagd worden verstandige besluiten voor de veilige en duurzame toekomst van deze streek. Daarvoor is bestuurlijke moed en wijsheid nodig. De schaamlap van compensatie kan nog opgeborgen blijven.

Pieter Vollaard, Nisse

Een ezel stoot zich wél twee keer

Er komen twee kerncentrales bij en de Zeeuwen jubelen, want Zeeuwen zijn niet bang. Er staat er hier immers al eentje vijftig jaar probleemloos te brommen. We zijn Harrisburg, Tsjernobyl en Fukushima allang vergeten. We hebben veel stroom nodig en met zon en wind alleen komen we er niet, zo klinkt het uit de VVD-achterban. Wat niet helpt is dat we net twee nieuwe kolencentrales sluiten vanwege de CO2-uitstoot. Wie had ook alweer bedacht dat die er moesten komen? Nee, we moeten niet terugkijken. Zo kunnen we weer nieuwe foute keuzes maken. En wat als er binnen twintig jaar toch voldoende duurzame energie wordt geproduceerd met zon en wind? Of er is weer een incident met een kerncentrale en al het draagvlak verdampt? Geen probleem, dan sluiten we de centrales toch weer. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen? Daar klopt niks van, dat doet-ie wel.

Ed Hubrouck, Vlissingen

Veel geld voor een oude technologie

Laten we ook even kijken naar de economische kant van die nieuwe centrales. Bedrijven staan in de rij om windmolenparken op zee te financieren, maar niemand wil investeren in kerncentrales. Dat is ook niet verwonderlijk. De bouwkosten zijn enorm, en lopen altijd uit de hand. Ook de exploitatie is problematisch. Bij een overschot van wind en zon is elektriciteit nu soms al gratis. Dat wordt elk jaar meer, terwijl atoomstroom duur blijft. Daar moet dus voortdurend geld bij. De businesscase voor nieuwe kerncentrales is kortom dramatisch. Willen we echt zo veel geld stoppen in oude technologie die op korte termijn niets bijdraagt aan het voorkomen van een klimaatcatastrofe? (Alleen ‘dom rechts’ zal die vraag met ‘ja’ beantwoorden.)

Johan de Jonge, Lewedorp

Steeds meer ouderen, steeds minder hulp

Een dezer dagen las ik in het nieuws een melding dat de nieuwe appartementen Kop van Dok bewoond gaan worden. Oudere bewoners gaan ervan uit dat, mocht er in de toekomst hulp nodig zijn, deze verleend zou kunnen worden door het nabijgelegen woonzorgcentrum Scheldehof. Of deze genoemde voorziening ook daadwerkelijk hulp kan bieden in de toekomst, is een open vraag. Een paar dagen later las ik dit: ‘zorginfarct’ door personeelstekort! Het zo lang mogelijk thuis wonen met thuishulp is ook een groot maatschappelijk probleem aan het worden. De gemeente Vlissingen moet bezuinigen op de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) via de uitvoeringsinstantie, bijvoorbeeld Werkt voor Ouderen. Ondanks contract, schriftelijke afspraak, een telefoontje: er komt maar twee uur hulp in plaats van drie! De ‘vergrijzing’ is door beleidsmakers geheel onderschat. Steeds meer ouderen, geen zorgmedewerkers beschikbaar en ook geen financiële middelen. Gevolg? De ouderen zitten overal tussen in.

Gerard de Jonge, Vlissingen

Geestverruimend Frans

Ook ik werd onaangenaam verrast door het besluit van Delta om te stoppen met TV5. Zelf spreek ik geen fatsoenlijk woord Frans, maar op de zender wordt een aantal programma’s met Nederlandse ondertiteling aangeboden. Veel goede series die niet of nauwelijks op de Nederlandse tv te zien zijn. Het verruimt je inzicht en je leert er soms een Frans woordje bij. Ik ben zelf in de zeventig en ik weet het Franse aanbod te waarderen. De andere Franse zenders bekijk ik niet, daar ik de Franse taal niet machtig ben. Wat komt hiervoor in de plaats? Nog meer Amerikaanse rommel of, zoals eerder gememoreerd door anderen, nog meer pulp van muziekzenders of kinderprogramma’s. Denkt Delta alleen maar aan jongeren en geld verdienen? Is hier geen actiegroep mee bezig?

Rob Visman, Terneuzen