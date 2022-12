Goedkope kerst? Bij de meeste Nederlanders liggen er net zo veel of meer cadeaus onder de boom

poll Racoon stormt met drie nieuwe nummers Top 2000 binnen, Bløf blijft Zeeuwse hofleveran­cier

Het eerste Nederlandstalige album van Racoon is de Top 2000 binnengestormd. Maar liefst drie nummers van het vorig jaar verschenen Spijt is iets voor later zijn de in ‘de lijst der lijsten’ terechtgekomen. Racoon staat nu met 11 nummers in de Top 2000. Bløf blijft provinciaal hofleverancier met 16 noteringen.

