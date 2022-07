Goedlachse reus Jaap Dorleijn wilde alles uit het leven halen

‘Zij wordt de mijne’

Bij hun allereerste ontmoeting in 1999 struikelt Jaap als hij Charlotte Jansen ziet. Hij loopt een Goese benzinepomp in, zij komt net naar buiten. Ze moet lachen, voelt zich gevleid, maar denkt er verder niet over na. Jaap wel. ,,Dat wordt de mijne”, zegt hij tegen een goede stapmaat. Die maat blijkt een collega van Charlotte. In februari 2000 bij een thuisfeestje van hem spreken Charlotte en Jaap elkaar, het is meteen aan.