Goesenaar Bram was niet thuis toen vliegtuig El Al op zijn flat neerstortte: ‘Ik zou het zeker niet hebben overleefd’

Denk aan elkaar Toen Ria stierf, ging voor Gert de sjeu van het leven af

Vanuit zijn leren stoel kijkt Gert Heij (83) recht op het raam en de lege straat daarachter uit. In de vensterbank een stilleven van oud koper, petroliestelletjes, een vaasje. Daar was zijn vrouw goed in: sfeer maken. Nu ze dood is, is de sjeu van het leven af. Hoeveel mantelzorgers, buren en kennissen hij ook ziet. Van binnen is het eenzaam. ,,Héél erg eenzaam.”\

3 oktober