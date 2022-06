Gratis dot zonnebrandcrème valt in goede aarde bij zonaanbidders in Renesse

Wat staat daar nu, zie je Ronny Muller denken als hij de strandovergang over is. Samen met zijn vrouw loopt hij richting strandpaviljoen Zuid Zuid West. Terwijl zijn vrouw weifelend richting Noordzee loopt, wil hij het wel proberen. De Duitser met een plekje op camping Julianahoeve steekt zijn knuist in de zonnebrandpaal en wrijft vervolgens het ontvangen witte goedje uit over zijn kale knar. ,,Mmmm”, klinkt het uit zijn mond. De inwoner van Kaiserlautern kan er zelf ook om lachen. ,,Ik heb dit hier nog niet eerder zien staan. Wat een prima idee. Ik ben een weekje hier en kom deze zomer graag terug. Dan kan ik dus makkelijk mijn zonnebrand vergeten.”