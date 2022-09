Gratis genieten van jazz van topniveau in Domburg

PORTRET Gerrit van Veldhuisen, pastoraal werker: ‘Je komt het dichtst bij iemand als je zelf moeilijke dingen hebt meegemaakt’

Het tuinbankje was ooit spierwit maar de verf bladdert er vanaf, het hout vergaat langzaam. Toch is het een waardevol bezit voor Gerrit van Veldhuisen (67). Zijn laatste klas gaf het hem cadeau toen hij stopte in het onderwijs. Bedankt dat u ons liet groeien! staat er in gekerfd.

10 september