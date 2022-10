Griezelen maar: op deze Zeeuwse plekken wordt Halloween gevierd

Eens een Zeeuw Van krantenbe­zor­ger tot musical­ster

Nigel Brown (38) zou je kunnen kennen van zijn deelnames aan Idols, The Voice of Holland of zijn rol in de Disneymusical The Lion King. Momenteel schittert hij in het AFAS Circustheater in Scheveningen in de musical Aladdin. Een interview met de man die vroeger de PZC rondbracht in Vlissingen en inmiddels een landelijke musicalster is geworden.

20 oktober