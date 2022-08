Groene zaden besparen boeren geld op dure kunstmest: ‘Dat is een mooie deal’

Het is een gezamenlijk initiatief van milieuorganisatie Urgenda, landbouworganisatie ZLTO en het plantenveredelings- en zaadbedrijf DSV zaden. De provincie ondersteunt de actie met 15.000 euro. ,,Wij proberen boeren over te halen iets veel duurzamers in te zaaien dan ze gewoon zijn", zegt Hanneke van Ormondt van Urgenda.

De deur uit gevlogen

Zaadverdeler DSV stond er van te kijken, maar Van Ormondt had wel verwacht dat er in Zeeland een run zou ontstaan op de groenbemesters. Onder veeteelthouders in Nederland loopt immers al twee jaar met veel succes de actie om grasland kruidenrijk in te zaaien. ,,Daar is in Zeeland trouwens nog budget voor”, zegt ze. Maar in de akkerlandprovincie zijn de groenbemesters de deur uit gevlogen.

,,In het verleden zag je akkers na een oogst vaak braak liggen, of ze werden ingezaaid met één soort, bijvoorbeeld gele mosterd. Wij proberen boeren voor een iets duurder mengsel van wel acht soorten te laten kiezen. Het is goed om de grond te bedekken tegen de zon. Als je gewassen met lange en korte wortels hebt, wordt water beter vastgehouden. En klavers nemen stikstof op. Zo wordt de grond veel gezonder. Met de groene bemesting voorkom je het gebruik van dure kunstmest. Dus je kunt je investering ook terugverdienen. Dat is natuurlijk een hele mooie deal."

Quote Liever veertig boeren die vijf hectare inzaaien dan vier boeren die vijftig hectare inzaaien Hanneke van Ormondt, Urgenda

Van Ormondt sluit niet uit dat de actie wordt herhaald. ,,We hopen steeds nieuwe boeren te interesseren. Vandaar een maximum van vijf hectare. Liever veertig boeren die vijf hectare inzaaien dan vier boeren die vijftig hectare inzaaien."

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een informatievideo van DSV voor het Terra Life zadenmengsel: