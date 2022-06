Grote ergernis over ramptoeristen in Zierikzee

reportage | met video Mbo’ers Mike en Liovana dompelen zich onder in de aquacul­tuur: ‘Ik word blij van water en beestjes’

KAMPERLAND - Vissen en algen kweken, wroeten in de modder en monsters nemen in een laboratorium. Mbo’ers Liovana en Mike leren bij Seafarm in Kamperland alle kanten van de aquacultuur kennen. Ze volgen de nieuwe beroepsopleiding hiervoor, die Scalda dit jaar begon.

