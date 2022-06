Half miljoen voor eerste openbaar vervoerhaltes van de toekomst

Schouwen komt met verbin­dings­dag als breder alterna­tief voor de regenboog­vlag; ‘Diversi­teit is veel meer dan alleen lhbti+’

ZIERIKZEE - Iedereen is welkom. Mensen uit andere landen. Of ze nou streng christelijk, de islam of een andere godsdienst aanhangen. Gehandicapten, (hoog)bejaarden, homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksen (lhbti); het maakt allemaal niet uit. Als ze maar open staan voor een ontmoeting, gesprek en van elkaar willen leren. Dé insteek van de eerste ‘verbindingsdag’ die dit najaar op Schouwen-Duiveland wordt gehouden.

