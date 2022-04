Hansweertenaar zamelt geld in voor grafsteen Amigo

Van Stel is één van de dorpelingen die erg begaan was met de dakloze man, die sinds enkele weken op een bankje aan de Westerscheldedijk verbleef. Hij was ook bij hem toen Amigo, wiens officiële naam Walter Jesus Villejas Castillo was, overleed op 14 april, op 61-jarige leeftijd.

Gisteren, vrijdag, werd Amigo in op de algemene begraafplaats in Hansweert begraven. De gemeente Reimerswaal betaalt die begrafenis. Dat is zij wettelijk verplicht als de nabestaanden de kosten niet kunnen dragen. Het betekende ook dat de begrafenis, die bijgewoond werd door ongeveer twintig mensen onder wie familie, heel sober was. Een steen wordt dus ook niet geplaatst. Van Stel ziet dat graag anders. ,,Dat heeft Amigo verdiend. Hij was een topper.”

De inzamelingsactie staat online en is te bereiken via deze link. De teller stond zaterdagmiddag op 300 euro; het doel is om 4000 euro op te halen.