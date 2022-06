Hardleerse dronken automobilist (33) trekt zich niets aan van rijverbod

De agenten controleerden de man in de Meanderlaan in Middelburg. Uit de blaastest bleek dat de Hagenaar onder invloed van alcohol was. Bovendien had hij geen geldig rijbewijs meer omdat hij al meerdere keren was betrapt op het rijden onder invloed. Hoewel hij sowieso niet meer in een auto mocht rijden, kreeg hij alsnog een rijverbod van acht uur opgelegd zodat hij ook geen andere voertuigen zou kunnen besturen. De 33-jarige trok zich hier echter niets van aan; hij startte zijn auto en sloeg op de vlucht.

Met meerdere agenten is de politie hem gaan zoeken. Op de Vrouwenpolderseweg in Vrouwenpolder is hij vervolgens aangehouden. Zijn auto is in beslag genomen. Na verhoor in het politiecellencomplex mocht de man later op de avond weer terug de straat op. De politie maakt een proces-verbaal op.