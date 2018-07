Heel Nederland helpt Kees van zijn pruimen af

Vijf jaar cel geëist voor mislukte woningover­val

23 juli MIDDELBURG - De 26-jarige Middelburger H. L. en zijn neef G. C. (33) uit Vlissingen zeiden gisteren in Middelburg volstrekt onschuldig te zijn aan de woningoverval op 18 december 2016 in de Hercules Segherslaan in Vlissingen. Officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk dacht daar anders over en eiste tegen elk een celstraf van vijf jaar plus dat ze al dan niet gezamenlijk een schadebedrag van 8441 euro moeten betalen.