Held die vader en zoontje (9) uit auto redde: Ik heb niets eens nagedacht

'Gelijk in het water gesprongen'

Boogert: ,,Ik heb zelf ook twee kindertjes en als je die 'help' hoort roepen dan... Ik heb niet eens nagedacht. Ik ben gelijk in het water gesprongen. Ik kon die auto een beetje op zijn kant duwen en trok de deur open. Ik kon toen eerst die meneer eruit halen, die kon ook niet zwemmen. En ik heb toen die kleine jongen eruit gehaald. Die heb ik als eerste naar de kant gebracht. En toen die meneer. De jongen heb ik onder een dekentje gelegd bij mij in de auto.''



Enkele minuten later waren de hulpdiensten ter plaatse. Zij ontfermden zich over de vader en zoon. De man is naar het ziekenhuis in Dirksland gebracht en is inmiddels weer thuis. Hij liep een breuk onderin zijn rug op. Het zoontje raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken van het ongeluk. De moeder van de zoon is enorm emotioneel en dankbaar, vertelt wijkagent Douwe de Vries. Ze zal de redders op een later moment nog persoonlijk bedanken.