Herdenking Slag om de Schelde indrukwekkende ceremonie

video Afscheid van Zeeland valt soms zwaar

12:12 AAGTEKERKE - De koffers staan klaar. Nog één keer kijken of er niks is blijven liggen en dan is het gedaan: dag Zeeland! De laatste dag van de vakantie is er een van afscheid nemen. Op Het Ponyhof in Aagtekerke vloeien daarbij wat traantjes.