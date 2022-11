Het ene café kleurt oranje, het andere wacht af

Als je zaak De Oranjeboom heet ben je als eigenaar aan je stand verplicht om de oranje slingers op te hangen. Dat heeft Christian Knaap dan ook gedaan. Hij nam het café-restaurant aan de Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen vorig jaar over. De zaak is sinds jaar en dag een begrip in de wijde omgeving.

,,Voetbal is een feestje dat veel mensen met elkaar willen vieren. Het is leuk om mensen zo met elkaar te verbinden”, zegt Knaap. In de zaak heeft hij donderdagavond WK-slingers en vlaggen opgehangen. Een Oranjeleeuwtje hangt boven de bar. ,,En kijk: the devil is in the detail.” Hij wijst naar de oranje gerbera's in het vaasje op de tafels.