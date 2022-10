Het glas van Jacky Mulder was altijd halfvol

Dat zijn vrolijke en ruimdenkende vader anders was dan andere vaders, realiseerde Joeri zich pas later. De eerste jaren na de diagnose, toen hijzelf nog op de lagere school zat, viel het hem niet op. Zijn ouders werkten beiden, zijn moeder parttime, wat in het Middelburg van de jaren 80 niet alleen uitzonderlijk was, maar ook bijdroeg aan het zo lang mogelijk volhouden van het dagelijks leven.