Het huis van Marijn en Suzanne staat te koop. ‘Het is ook wel met pijn in ons hart’

Achter elk huis zit een verhaal. In Dag Huis vertellen mensen waarom ze hun huis kochten, wat ze er hebben meegemaakt en waarom ze het verkopen. Deze week: Frederiksstraat 11 in Wolphaartsdijk.

,,Ja, dat vraagt iedereen. En het is ook wel met pijn in ons hart, moet ik eerlijk zeggen, want het is een fantastisch huis, maar we gaan naar Spanje emigreren. Daar willen we huisjes gaan verhuren.”