Het is te droog en daarom beregenen boeren al in maart hun akkers: ‘We kunnen niet op regen wachten. Het risico is te groot’

In februari was Zeeland kleddernat, maar een maand later is het beeld totaal gekanteld. In maart is tot nu toe 2 millimeter regen gevallen. Normaal is dat 60 tot 70 millimeter. De bodem is zover opgedroogd dat sommige boeren nu al de haspels van stal halen om hun velden te beregenen. In de landbouw is dat ongekend vroeg, want in warme, droge jaren gebeurt dat normaliter veel later in het voorjaar.