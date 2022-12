Het is weer glad, dus Zeeuwse strooiers draaien overuren: ‘Elk moment kun je dat belletje krijgen’

Zaterdagavond, kwart over acht. Behendig stuurt Jonny Traas zijn vrachtwagentje met daarop een kuub strooizout door de straten van Goes-Zuid. De navigatie vertelt de uitgekiende route van pakweg veertig kilometer, maar hij kan die inmiddels dromen. Het is draaien en keren. Af en toe moet hij een stuk fietspad meepakken, achteruit steken, een rondje over een parkeerterrein maken of door een tunneltje dat maar nét hoog genoeg is.